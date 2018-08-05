Сирия: боевики «Ан-Нусры» начали раскопки в Идлибе для контрабанды в Турцию

Дамаск, 5 августа. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) начали раскопки на археологическом объекте в сирийской провинции Идлиб для последующей контрабанды найденных древностей в Турцию.

Сообщается, что террористы раскапывают объект в районе Аль-Шейха Мансура недалеко от города Саракеба. Ранее ими было разграблено уже несколько сотен археологических объектов.

Отмечается, что город Сармада, расположенный вблизи границ с Турцией, уже превратился в рынок для продажи предметов старины и оружия, а террористы выставляют украденные древности на продажу с помощью социальных сетей.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава делегации правительства Сирии на десятом раунде переговоров астанинского формата Башар аль-Джаафари заявил, что турецкие власти не соблюдают свои обязательства по зоне деэскалации в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.