Стали известны подробности покушения на Мадуро

Каракас, 5 августа. Известный венесуэльский журналист Роман Камачо сообщил, что покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро могло быть совершено с использованием летательных аппаратов со взрывчаткой.

Сообщается, что инцидент произошел во время выступления Мадуро на параде, приуроченном к очередной дате создания национальной боливарианской гвардии.

По словам Камачо, в дроне могла находиться взрывчатка С4.Источник в полиции Венесуэлы сообщил, что беспилотник был сбит.

Отмечается, что Мадуро и находившееся на трибуне рядом с ним политическое и военное руководство страны не пострадали, но несколько участников парада получили ранения.

Мадуро был немедленно эвакуирован и в ближайшее время он намерен обратиться к стране.