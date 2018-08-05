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Стали известны подробности покушения на Мадуро
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    Стали известны подробности покушения на Мадуро

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    Стали известны подробности покушения на Мадуро

    Каракас, 5 августа. Известный венесуэльский журналист Роман Камачо сообщил, что покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро могло быть совершено с использованием летательных аппаратов со взрывчаткой.

    Сообщается, что инцидент произошел во время выступления Мадуро на параде, приуроченном к очередной дате создания национальной боливарианской гвардии.

    По словам Камачо, в дроне могла находиться взрывчатка С4.Источник в полиции Венесуэлы сообщил, что беспилотник был сбит.

    Отмечается, что Мадуро и находившееся на трибуне рядом с ним политическое и военное руководство страны не пострадали, но несколько участников парада получили ранения.

    Мадуро был немедленно эвакуирован и в ближайшее время он намерен обратиться к стране.

    Автор: Ирина Новикова
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