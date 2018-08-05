Появилось видео метеора, прорезавшего закатное небо в Югре

Ханты-Мансийск, 5 августа. Жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) опубликовали видеозапись, на которой запечатлен метеор, прорезавший закатное небо. Ролики размещены на видеохостинге YuTube и в социальной сети Twitter.

Над Югрой метеор прорезал закатное небо https://t.co/2zFdUheHTA pic.twitter.com/PnTcWMYyDD — РИА Новости (@rianru) August 4, 2018

На записях видно, как яркий и крупный объект на высокой скорости пролетает по вечернему небу. Очевидцы отмечают, что необычное явление можно было наблюдать на трассе Нефтеюганск — Сургут. На подписи под другой записью отмечено, что она сделана в Нефтеюганске.

Ранее стало известно о падении метеорит в Судане. Газета.ru сообщала, что небесное тело оказалось фрагментом протопланеты, существовавшей на заре Солнечной системы. Специалисты считают, что находка позволит значительно углубить знания о процессе формирования Солнечной системы.