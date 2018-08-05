Основатель группы «Агата Кристи» рассказал о любви к Крыму

Симферополь, 5 августа. Основатель популярной российской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов признался в любви к Крымскому полуострову, не зависящей от санкций.

По словам музыканта, он каждый раз с удовольствием выступает в Крыму и для него совершенно не важно, будут ли в связи с этим введены какие угодно санкции в его отношении.

«Я крымчан очень люблю. Я всей душой участвовал во всех процессах, которые происходили в 2013-2014 году. Я рад, что на территории Крыма не случилось военных действий, и очень рад, что я сейчас сюда приезжаю», — сказал он, отметив, что любит бывать на полуострове и уже встречает здесь знакомые лица.

«Для меня вопроса не стоит, ехать или не ехать в Крым … Крымчане сделали выбор, они ему следуют», — подчеркнул Самойлов.

В субботу артист выступил на третьем ежегодном музыкальном фестивале #ZBFest. Мероприятие прошло в Балаклаве, рядом с винодельней «Золотая Балка». В ходе выступления Самойлов исполнил легендарные хиты «Агаты Кристи».

Общаясь с журналистами, он рассказал, что остался очень доволен приемом, который ему оказала крымская публика и отметил, что планирует вернуться на полуостров с концертами в скором времени.

«Возможно, приедем еще зимой с сольными концертами для крымчан выступать», — пояснил он, добавив, что не боится санкционных мер со стороны Украины.

Кроме того, он отметил, что хочет проехать по Крымскому мосту.

Напомним, что Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов Федерации весной 2014 года по итогам проведенного референдума. Согласно результатам голосования крымчан, полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Власти Украины не признали итоги референдума и продолжают считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. При этом российская сторона настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии с международным правом.

Отметим, что российский глава Владимир Путин много раз подчеркивал, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма для Москвы закрыт окончательно и не подлежит пересмотру.