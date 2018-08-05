Сигал прокомментировал назначение в МИД РФ

Москва, 5 августа. Популярный голливудский актер Стивен Сигал прокомментировал свое назначение на должность специального представителя Министерства иностранных дел РФ.

По словам Сигала, он всегда стремился улучшить отношения между Россией и Соединенными Штатами.

«Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально» — сказал актер.

Ранее Газета.ру сообщала, что актеар Стивен Сигала назначили специальным представителем Министерства иностранных дел РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Отмечалось, что данная должность не предусматривает денежного вознаграждения.

«Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной», — говорится в тексте официального сообщения внешнеполитического ведомства.

Напомним, что помимо американского Стивен Сигал также имеет гражданства России и Сербии. Гражданином России Сигал стал в 2016 году.