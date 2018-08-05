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Бывший капитан сборной Украины отдохнул в Крыму и попал под критику киевских СМИ
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    Бывший капитан сборной Украины отдохнул в Крыму и попал под критику киевских СМИ

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    Бывший капитан сборной Украины отдохнул в Крыму и попал под критику киевских СМИ

    Киев, 5 августа. Бывший капитан донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук отдохнул в Крыму и попал под критику киевских СМИ.

    Журналисты выяснили, что за последнее время футболист прибывал на полуостров дважды — 4 и 18 июня. Беседовать с представителями украинских СМИ Шевчук не захотел.

    Следует отметить, что киевские власти и подконтрольные им СМИ не признают воссоединение Крыма с Россией, последовавшего за государственным переворотом на Украине. Киев считает полуостров своей «оккупированной» территорией. Поэтому отдых Шевчука в Крыму вызвал среди украинских журналистов и «патриотически» настроенных граждан негативную реакцию. На популярном ресурсе Tribuna.ua один из пользователей даже назвал футболиста «предателем».

    Ранее Газета.ru сообщала, что в Крыму отдохнули дети президента Сирии Башара Асада.

    Автор: Сергей Свазовский
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