Меню
Происшествия
Телевидение Венесуэлы резко прервало выступление Мадуро
Происшествия
Стали известны подробности покушения на Мадуро
Следующая новость
Загрузка...

    Телевидение Венесуэлы резко прервало выступление Мадуро

      /  Обновлено: 
    73

    Телевидение Венесуэлы резко прервало выступление Мадуро

    Каракас, 5 августа. Трансляция выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро на национальном телевидении была внезапно прервана.

    На записи видно, что во время речи венесуэльского лидера он и окружающие его люди резко посмотрели вверх, после чего сотни участников парада на проспекте Боливара бросились от трибуны и трансляция была оборвана.

    По неподтвержденной информации, на Мадуро было совершено неудачное покушение. Местные СМИ сообщают, что во время выступления мог произойти взрыв. Глава Венесуэлы был экстренно эвакуирован с места происшествия.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.