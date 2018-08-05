Телевидение Венесуэлы резко прервало выступление Мадуро

Каракас, 5 августа. Трансляция выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро на национальном телевидении была внезапно прервана.

На записи видно, что во время речи венесуэльского лидера он и окружающие его люди резко посмотрели вверх, после чего сотни участников парада на проспекте Боливара бросились от трибуны и трансляция была оборвана.

По неподтвержденной информации, на Мадуро было совершено неудачное покушение. Местные СМИ сообщают, что во время выступления мог произойти взрыв. Глава Венесуэлы был экстренно эвакуирован с места происшествия.

Explosiones en la Avenida Bolívar vistas desde la Avenida México #caracas pic.twitter.com/z54IEkpz43 — Manuel Berbín (@manuelberbin) August 4, 2018