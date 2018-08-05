Сирия новости 5 августа 07.00: курды провели очередной теракт в Африне; боевики стягивают силы на север Хамы

Сирия, 5 августа. Курды провели очередной теракт в Африне; боевики стягивают силы на север Хамы; боевики ССА выгоняют мирных жителей из своих домов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли нескольких военных в ходе обстрела со стороны боевиков в Латакии.

«Исламское государство»1: продолжает действовать в провинции Эс-Сувейда малочисленными отрядами.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: стягивает силы на север провинции Хама.

Курды: совершили теракт в Африне.

Сирийская свободная армия (ССА): выгоняет местных жителей из их домов в Раджу и Бюльбюле.

Провинция Латакия

Джихадистские группировки вновь ведут обстрелы позиций Сирийской арабской армии (САА), а также жилых районов населенных пунктов на северо-востоке Латакии. Как передает Telegram-канал @Syria_2_4, боевики несколько раз совершали минометные и артиллерийские удары по району поселения Арафит, в результате чего, по некоторым данным, погибло несколько военнослужащих САА. Информация о потерях в рядах правительственных войск уточняется.

Напомним, как ранее сообщал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, последнее время в Идлибской зоне деэскалации растет число нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований. Только за период с 23 июля по 2 августа было зарегистрировано 84 случая обстрелов со стороны боевиков позиций САА и прифронтовых городов в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

Провинция Алеппо

Подпольная ячейка «Отрядов народной самообороны» совершили очередной теракт на территории кантона Африн. По информации источника в Twitter @watanisy, YPG организовали подрыв СВУ в населенном пункте Шаранлы, в результате чего были убиты три боевика «Сирийской свободной армии» и один турецкий военнослужащий.

Одновременно с этим, отряды ССА продолжают насильственное выселение местных жителей из своих домов в поселениях Раджу и Бюльбюль. Как отмечает источник в Telegram (@sfjduvj), джихадисты объясняют это «мерой обеспечения безопасности» турецких опорных пунктов.

Напомним, территория бывшего курдского кантона Африн перешла под контроль Турции и протурецких группировок в ходе военной операции «Оливковая ветвь». Ее проведение спровоцировало желание Соединенных Штатов Америки создать на базе курдских вооруженных формирований так называемые силы безопасности границы.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» продолжают проведение операции против «Исламского государства» к востоку от Евфрата. По заявлениям самих курдов, им удалось взять под контроль территорию вдоль сирийско-иракской границы, однако боевики ИГИЛ1 продолжают находиться в прибрежном городе Хаджин и нескольких соседних деревнях.

Однако присутствию курдов в провинции, вызывает недовольство гражданского населения. Как сообщает Euphrates Post, противоправные действия курдов спровоцировали жителей поселение Хараедж атаковать опорный пункт SDF, расположенный в этом районе. В результате перестрелки погибло несколько боевиков «Демократических сил Сирии». Более подробная информация уточняется.

Провинция Хама

На север провинции Хама к линии соприкосновения сторон стягиваются силы «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных ей группировок. По данным некоторых «оппозиционных» медиацентров, в Аль-Латамину и Кафр-Зету прибыли отряды подкрепления из нескольких десятков боевиков. Как сообщают те же источники, в районе населенного пункта Мурек «Хайят Тахрир аш-Шам» разворачивает новые блокпосты и укрепляет позиции.

Напомним, последние несколько дней боевики провоцируют вооруженные столкновения с правительственными войсками в районе так называемого Аль-Латаминского выступа, ведя обстрелы прифронтовых населенных пунктов и места дислокации правительственных войск.

Провинция Эс-Сувейда

В пустынных районах провинции Эс-Сувейда продолжают действовать малочисленные отряды «Исламского государства». После возвращения официальным Дамаском контроля над провинциями Даръа и Эль-Кунейтра террористы «спящих ячеек» перешли к подпольной диверсионной деятельности и терактам.

Как сообщает источник в Twitter @SyriawatanNews, отряд «Исламского государства» действуют в пустыне восточнее населенного пункта Рушейда.

Напомним, накануне в провинцию стягивались подразделения сирийских правительственных войск для оборудования дополнительных блокпостов. Активизацию «Исламского государства» в провинции местные источники связывают с деятельностью ВС США в районе военной базы Ат-Танф, где проходит подготовку так называемая «Новая сирийская армия», в составе которой есть и бывшие боевики ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)