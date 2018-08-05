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Сирия: SDF сообщила о полном изгнании ИГ с ирако-сирийской границы
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    Сирия: SDF сообщила о полном изгнании ИГ с ирако-сирийской границы

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    Сирия: SDF сообщила о полном изгнании ИГ с ирако-сирийской границы

    Дамаск, 5 августа. Представитель «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1; ИГИЛ1; запрещено в РФ) полностью выбиты с территории сирийско-иракской границы.

    Сообщается, что поддерживаемые США силы в субботу захватили последние пограничные пункты, находившиеся под контролем боевиков.

    Пресс-секретарь SDF добавил, что ИГ все еще присутствуют в Дейр-эз-Зоре, но в ближайшие дни они должны быть побеждены.

    Напомним, что операция курдских вооруженных формирований в Дейр-эз-Зоре началась еще в прошлом году, однако, несмотря на поддержку международной коалиции, «Сирийские демократические силы» до сих пор не смогли зачистить восточный берег Евфрата от боевиков «Исламского государства». Даже после установления контроля над сирийско-иракской границей, силы ИГИЛ по-прежнему сохраняются в городе Хаджин и соседних с ним деревнях.

    Ранее ФАН сообщал, что курды проводят массовые аресты жителей Дейр-эз-Зора и Хасаки, а также вербуют детей в «Отряды народной самообороны» (YPG).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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