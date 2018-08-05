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Политика
Украинский министр посчитал убытки от потери имущества в Крыму и Донбассе
Политика
Украинский министр посчитал убытки от потери имущества в Крыму и Донбассе
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    Украинский министр посчитал убытки от потери имущества в Крыму и Донбассе

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    Украинский министр посчитал убытки от потери имущества в Крыму и Донбассе

    Киев, 5 августа. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подсчитал, что убытки от потери имущества в Крыму и Донбассе составили десятки миллиардов гривен. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

    Он отметил, что его ведомство в сотрудничестве с МИД Украины готовит единый иск от имени предприятий страны, которые, по мнению Киева, понесли финансовые потери из-за невозможности использовать имущество в Крыму и Донбассе.

    Накануне Владимир Омелян подсчитал убытки Украины в связи с возведением Крымского моста. Об этом писала Газета.ru.

    В Киеве также заявили о значительных убытках, связанных с возведением газопровода «Северный поток-2». Коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко полагает, что Украине следует предпринять меры, направленные на сохранение транзита российского газа, передает RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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