Украинский министр посчитал убытки от потери имущества в Крыму и Донбассе

Киев, 5 августа. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подсчитал, что убытки от потери имущества в Крыму и Донбассе составили десятки миллиардов гривен. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что его ведомство в сотрудничестве с МИД Украины готовит единый иск от имени предприятий страны, которые, по мнению Киева, понесли финансовые потери из-за невозможности использовать имущество в Крыму и Донбассе.

Накануне Владимир Омелян подсчитал убытки Украины в связи с возведением Крымского моста. Об этом писала Газета.ru.

В Киеве также заявили о значительных убытках, связанных с возведением газопровода «Северный поток-2». Коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко полагает, что Украине следует предпринять меры, направленные на сохранение транзита российского газа, передает RT.