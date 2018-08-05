Меню
Новости Сирии
Российский диписточник заявил, что Верховный комиссар ООН искажает факты по Сирии
Политика
Украинский министр посчитал убытки от потери имущества в Крыму и Донбассе
Следующая новость
Загрузка...

    Российский диписточник заявил, что Верховный комиссар ООН искажает факты по Сирии

    57

    Российский диписточник заявил, что Верховный комиссар ООН искажает факты по Сирии

    Москва, 5 августа. Российский дипломатический источник заявил, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека цинично искажает факты, связанные с ситуацией в Сирийской Арабской Республике.

    По его словам, УВКПЧ ООН безосновательно обвиняет власти Сирии в неких договоренностях с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство»1.

    «Заявление УВКПЧ ООН является циничным искажением фактов. Никаких договоренностей с ИГ1* не было и быть не могло. Никаких перемещений игиловцев из Ярмука, Тадамуна и Хаджр аль-Асвада, как утверждается в заявлении УВКПЧ, на юг нет и никогда не было», — цитирует дипломатический источник РИА Новости.

    Накануне эксперт прокомментировал теракт в Эс-Сувейде, в результате которого погибли 38 человек. По его словам, наиболее вероятным мотивом действий боевиков является попытка дестабилизации ситуации в стране. Об этом писала RT.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.