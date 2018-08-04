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Госдеп отказался комментировать назначение Сигала на пост спецпредставителя МИД России
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    Госдеп отказался комментировать назначение Сигала на пост спецпредставителя МИД России

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    Госдеп отказался комментировать назначение Сигала на пост спецпредставителя МИД России

    Вашингтон, 4 августа. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки воздержался от комментариев относительно назначения актера Стивена Сигала на должность специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

    По словам представителя американского ведомства, Вашингтон не планирует давать каких-либо комментариев в связи с назначением Сигала на должность в российском внешнеполитическом ведомстве.

    «Мы не планируем (комментировать) что-либо по этому вопросу», — цитирует собеседника РИА Новости.

    О назначении Стивена Сигала на должность специального представителя Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США ранее сообщала Газета.ru.

    Сигал уже успел выразить искреннюю благодарность за оказанное ему доверие, пишет RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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