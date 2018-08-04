Посол России в Лондоне заявил о массовом уничтожении улик по «делу Скрипалей»

Лондон, 4 августа. Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что в ходе расследования «дела Скрипалей» уничтожается большая часть улик. Это обстоятельство вызывает у Москвы серьезное беспокойство.

Дипломат отметил, что уничтожение вещественных доказательств лишит возможности проверить те или иные обстоятельства в случае, если возникнет такая необходимость.

«Уничтожаются практически все улики​​​. В случае, если надо будет что-то проверить, такой возможности не будет. Это нас не может не беспокоить», — сказал Яковенко.

Следует отметить, что после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери Лондон спешно обвинил в инциденте Москву. Россия неоднократно указывала на недопустимость подобных голословных обвинений.

Ранее Мария Захарова обвинила власти Соединенного Королевства в нежелании найти истину в «деле Скрипалей». Об этом писала Газета.ru.