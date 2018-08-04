«Локомотив» и «Спартак» не выявили победителя в матче второго тура чемпионата России по футболу

Москва, 4 августа. Московские клубы «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче второго тура чемпионата России по футболу — 0:0.

Поединок прошел в равной борьбе. Обе команды создали несколько голевых моментов, но воплотить их в забитые мячи соперникам не удалось. Столичное дерби на стадионе «Локомотив» завершилось нулевой ничьей.

После двух стартовых матчей в активе «Спартака» 4 очка. «Красно-белые» расположились на третьей позиции. Действующие чемпионы набрали лишь два зачетных пункта, ни разу не поразив ворота соперников.

Следует отметить, что свои матчи во втором туре чемпионата России провели еще не все команды-участницы турнира.

Ранее Газета.ru сообщала о победе питерского «Зенита» в домашнем матче против тульского «Арсенала». Команда Семака на данный момент возглавляет турнирную таблицу с максимальным количеством очков после двух туров.