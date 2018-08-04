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Сирия: трое военных САА и мирный житель ранены в ходе обстрелов в Алеппо и Латакии
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    Сирия: трое военных САА и мирный житель ранены в ходе обстрелов в Алеппо и Латакии

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    Сирия: трое военных САА и мирный житель ранены в ходе обстрелов в Алеппо и Латакии

    Дамаск, 4 августа. Трое военных сирийских правительственных войск и один мирный житель получили ранения в результате обстрелов в провинциях Алеппо и Латакия Сирийской Арабской Республики за минувшие сутки. Об этом сообщил глава Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

    «В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Арафит, Сафсафа и Бариша провинции Латакия, населенного пункта Хара провинции Алеппо​​​. Вследствие обстрелов ранены три сирийских военнослужащих и один мирный житель», — уточнил руководитель ЦПВС.

    Цыганков добавил, что Центр примирения РФ ожидает от боевиков прекращения огня и перехода к мирному урегулированию на подконтрольных им территориях.

    На протяжении суток российские медики оказали помощь шести жителям Сирии, половина из которых — дети, сказал Цыганков.

    Накануне RT сообщала о гибели трех мирных жителей в результате обстрела боевиков в Сирии.

    Также сообщалось, что в провинции Алеппо начата реализация государственной программы восстановления региона. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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