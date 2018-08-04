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НАТО разместит базу на Балканах в городе, носившем имя Сталина
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    НАТО разместит базу на Балканах в городе, носившем имя Сталина

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    НАТО разместит базу на Балканах в городе, носившем имя Сталина

    Тирана, 4 августа. Североатлантический альянс разместит военную базу в городе Кучова в Албании, ранее носившем имя советского лидера Иосифа Виссарионовича Сталина. Об этом сообщил глава правительства Албании Эди Рама на своей странице в социальной сети Facebook.

    Из его заявления следует, что новую военную базу НАТО разместят в городе Кучова. В период с 1950 по 1990 год этот населенный пункт именовался Сталиным.

    По словам албанского премьера, на первом этапе строительства военный блок вложит 50 миллионов евро. Рама ожидает, что реализация проекта начнется уже в 2018 году. 

    «Кучова также будет служить базой для национальных ВВС. Эта стратегическая инвестиция НАТО в Албании привнесет новые стандарты в наши вооруженные силы», — надеется политик.

    Ранее эксперт объяснил, почему размещение американской военной базы в украинском Очакове стало бы ошибкой. По мнению специалиста, против такого решения, в первую очередь, говорит неприятие большинства украинцев к Соединенным Штатам.

    Автор: Сергей Свазовский
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