Остановиться и досмотреть до конца. В Петербурге проходит фестиваль уличных театров. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге проходит VIII Международный фестиваль уличных театров «Елагин парк». Программа этого года охватывает различные направления уличного искусства: клоунаду, новый цирк, музыкальные и интерактивные спектакли. Заинтересовать зрителей на уличном спектакле гораздо сложнее, чем в театре уверена Марианна Тищенко.

«Уличное искусство, оно более сложное, потому что, проходя мимо, человек должен остановиться и еще досмотреть эту вещь до конца», — рассказывает руководитель отдела по связям с общественностью ЦПКиО им. С. М. Кирова, Марианна Тищенко.

На фестиваль приехали артисты из Чили, Испании, Англии, Голландии и Франции. Французский коллектив представил зрителям спектакль под названием «Три». Это история взаимоотношений родителей и детей. Актеры передают все эмоции только жестами.

«Поскольку в спектакле нет текста, это позволяет нам путешествовать по всему миру. Мы уже побывали в 15 странах, Россия 16-я. Когда герои предстают в масках, без взгляда, без улыбок, без мимики, зрителям проще как-то додумать историю», — объясняет актер из Франции Гием Шаф.

Клоунское трио «КЛАВЫ» из Санкт-Петербурга подготовило для зрителей спектакль «Клавы в любви». Это романтическая интерактивная история о женской дружбе и любви.

«Каждый раз мы играем абсолютно разные номера. Это импровизация чистой воды. Это случайно найденные костюмы, каждый раз абсолютно разные роли. Дерзкая — вот, секси — вот, а вот она скромница. На этом фестивале впервые. Нам очень нравится, мы очень довольны, и потрясающая публика», — говорят участницы клоунского трио «КЛАВЫ» Ольга Козионова, Мария Черемисова и Екатерина Дориченко.

В этом году фестиваль проводят в августе, а не в июне, как обычно, чтобы удивить зрителей насыщенной вечерней программой со всевозможными спецэффектами.