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Первый за шесть лет сирийский корабль направился в Россию
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    Первый за шесть лет сирийский корабль направился в Россию

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    Первый за шесть лет сирийский корабль направился в Россию

    Дамаск, 4 августа. Первый за последние шесть лет сирийский корабль направился в Россию. Об этом в субботу сообщил сирийский журналист Сохайб Масри.

    «Сирийский грузовой корабль Souria впервые с 2012 года плывет по Босфору в Стамбул, направляясь из турецкого порта «Коджаэли» в порт «Кавказ» на юге России», — пишет он в Twitter.

    Ранее сообщалось о том, что жители сирийской Эль-Кунейтры и Хомса в субботу отпраздновали освобождение от незаконных вооруженных формирований. В ходе масштабной военной операции САА при поддержке ВКС РФ удалось освободить провинции Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Отметим, что часть населенных пунктов Эль-Кунейтры перешла под контроль официального Дамаска мирным путем — это стало возможно благодаря достигнутому между сирийскими властями и главарями незаконных вооруженных формирований соглашению.

    В данный момент силы сирийской правительственной армии проводят зачистку спящих ячеек террористических организаций, которые могут скрываться на освобожденных территориях.

     

     

    Автор: Антон Соколов
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