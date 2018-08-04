Путин приехал на фестиваль «Опера в Херсонесе»

Севастополь, 4 августа. Президент России Владимир Путин посетил музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» в Севастополе. Мероприятие проходит на территории древнего города Херсонес Таврический 4, 10, 11 и 12 августа.

«В течение четырех дней фестиваля состоятся оперные постановки «Дидона и Эней» Перселла и «Евгений Онегин» Чайковского, гала концерт с участием ведущих солистов российской и зарубежной оперной сцены, тематические камерные концерты», — говорится на сайте фестиваля.

Отмечается, что 4 августа зрителям представят выступление звезд мирового балета, которые исполнят партии из «Корсара», «Жизели», «Лебединого озера» и «Дон Кихота». Кроме того, в ближайшие дни на фестивале выступят солистка театра «Геликон-опера» Ольга Толкмит, бас-баритон Дмитрий Риберто-Феррейра (Россия, Колумбия, США), сопрано Мелани Динер (Германия), меццо-сопрано Валерия Мела (Италия) и многие другие.

Напомним, что Путин посещает «Оперу в Херсонесе» второй год подряд. В прошлом году он стал почетным гостем фестиваля вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.