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Путин приехал на фестиваль «Опера в Херсонесе»
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    Путин приехал на фестиваль «Опера в Херсонесе»

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    Путин приехал на фестиваль «Опера в Херсонесе»

    Севастополь, 4 августа. Президент России Владимир Путин посетил музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» в Севастополе. Мероприятие проходит на территории древнего города Херсонес Таврический 4, 10, 11 и 12 августа.

    «В течение четырех дней фестиваля состоятся оперные постановки «Дидона и Эней»  Перселла и «Евгений Онегин» Чайковского, гала концерт с участием ведущих солистов российской и зарубежной оперной сцены, тематические камерные концерты», — говорится на сайте фестиваля.

    Отмечается, что 4 августа зрителям представят выступление звезд мирового балета, которые исполнят партии из «Корсара», «Жизели», «Лебединого озера» и «Дон Кихота». Кроме того, в ближайшие дни на фестивале выступят солистка театра «Геликон-опера» Ольга Толкмит, бас-баритон Дмитрий Риберто-Феррейра (Россия, Колумбия, США), сопрано Мелани Динер (Германия), меццо-сопрано Валерия Мела (Италия) и многие другие.

    Напомним, что Путин посещает «Оперу в Херсонесе» второй год подряд. В прошлом году он стал почетным гостем фестиваля вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

     

    Автор: Антон Соколов
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