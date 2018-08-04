Меню
Происшествия
Семьям погибших при крушении Ми-8 красноярцев могут выплатить компенсации
Политика
Посол России в Лондоне заявил о массовом уничтожении улик по «делу Скрипалей»
Следующая новость
Загрузка...

    Семьям погибших при крушении Ми-8 красноярцев могут выплатить компенсации

    258

    Семьям погибших при крушении Ми-8 красноярцев могут выплатить компенсации

    Красноярск, 4 августа. Администрация Красноярского края рассматривает возможность выплаты финансовой помощи семьям жертв крушения вертолета Ми-8.

    В субботу временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс распорядился провести работу по оказанию финансовой, психологической и медицинской помощи в связи с трагедией.

    «Среди пассажиров и членов экипажа, погибших при крушении, шесть жителей Красноярского края. В настоящее время специалисты профильных министерств связываются с их родными и близкими. Рассматриваются варианты выплат семьям из Резервного фонда Красноярского края», — сообщает региональное правительство

    Власти Красноярского края объявили 6 августа днем траура по погибшим. Не менее 18 человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8, который разбился 4 августа. По неустановленным причинам вертолет с пассажирами столкнулся с подвеской второго воздушного средства. После падения он загорелся, все, кто был на борту, погибли.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил президенту РФ Владимиру Путину соболезнования в связи с авиакатастрофой.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.