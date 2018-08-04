Семьям погибших при крушении Ми-8 красноярцев могут выплатить компенсации

Красноярск, 4 августа. Администрация Красноярского края рассматривает возможность выплаты финансовой помощи семьям жертв крушения вертолета Ми-8.

В субботу временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс распорядился провести работу по оказанию финансовой, психологической и медицинской помощи в связи с трагедией.

«Среди пассажиров и членов экипажа, погибших при крушении, шесть жителей Красноярского края. В настоящее время специалисты профильных министерств связываются с их родными и близкими. Рассматриваются варианты выплат семьям из Резервного фонда Красноярского края», — сообщает региональное правительство

Власти Красноярского края объявили 6 августа днем траура по погибшим. Не менее 18 человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8, который разбился 4 августа. По неустановленным причинам вертолет с пассажирами столкнулся с подвеской второго воздушного средства. После падения он загорелся, все, кто был на борту, погибли.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил президенту РФ Владимиру Путину соболезнования в связи с авиакатастрофой.