Сирия итоги за сутки на 5 августа 06.00: 11 гражданских погибло в результате теракта курдов в Алеппо, перестрелки между САА и ИГ в Эс-Сувейде

Сирия, 5 августа. 11 мирных жителей Алеппо погибло в результате теракта курдов, в Эс-Сувейде зафиксированы перестрелки между САА и ИГ1, в Идлибе ликвидирован боевик «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ССА в Алеппо, стягивают силы в Эс-Сувейду, обнаружили склад боеприпасов террористов в Даръа, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: обстреляло позиции САА в Эс-Сувейде.

«Тахрир аш-Шам»: продолжает проводить массовые аресты населения Идлиба, ведет бои с САА на севере Хамы.

«Ахрар аш-Шам»: потеряла боевика в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет бои с САА в Алеппо.

Курды: организовали теракт в Алеппо, в результате которого погибли 11 человек.

Провинция Алеппо

Российские наблюдатели зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня, действующего в провинции Алеппо, сообщалось утром в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@badly_xeroxed), что на западе региона отмечались перестрелки между «Сирийской свободной армией» (ССА) и правительственными войсками САР. Ранее радикальные исламисты ССА обстреляли жилые кварталы административного центра региона, что привело к гибели трех гражданских, еще пять человек получили ранения.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что радикальные боевики курдских Отрядов народной самообороны (YPG) держат в заложников беженцев из Африна и не дают гражданским вернуться в город, находящийся под контролем протурецких группировок. Курды организовали теракт в населенном пункте Маабытлы недалеко от Африна. По сведениям правозащитной организации, в результате разрыва мины, заложенной боевиками курдского военизированного формирования, погибло 11 мирных жителей поселения, в том числе ребенок и три женщины.

В Аль-Бабе прогремел взрыв, писал SOHR. В результате происшествия пострадало три человека.

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@maytham956), что специалисты ЦПВС провели гуманитарную акцию в административном центре провинции Алеппо.

Провинция Хомс

Комитет правления города Ар-Растан на севере провинции Хомс сообщил, что с момента освобождения этой части региона от радикальных исламистов в поселение вернулись полторы тысячи мирных жителей. Также РИА Новости передавало, что в населенный пункт Талльбиса вернулись семь тысяч беженцев.

Напомним, территория так называемого Растанского котла была освобождена от боевиков незаконных вооруженных формирований три месяца назад. Джихадисты были вынуждены согласиться на условия, выдвинутые командованием Сирийской арабской армии (САА), и сдать позиции, получив возможность уехать в провинции Идлиб и Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@SyriaWar2), что Демократические силы Сирии (SDF) продолжают готовиться к штурму города Хаджин, в котором, несмотря на атаки курдов и сил международной коалиции, все еще скрываются террористы «Исламского государства».

Одновременно с этим военный Twitter-канал (@smmsyria) передавал, что бойцы «демократических сил» проводили работы по разминированию освобожденных от радикалов ИГ территорий вдоль сирийско-иракской границы. Источник сообщал в Twitter (@DeirEzzor24), что над этой частью провинции Дейр-эз-Зор летают разведывательные дроны западного альянса.

Провинция Даръа

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) продолжали прочесывать район бассейна реки Ярмук в рамках операции против «спящих ячеек» подконтрольной ИГИЛ1 группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Syrian_Uruk), что военнослужащие армии САР обнаружили склад оружия и боеприпасов террористов. В хранилище были найдены ракеты производства США.

Ранее в этой части провинции Даръа правительственные войска САР арестовали 10 радикалов ИГИЛ.

Провинция Идлиб

В городе Сармин на востоке провинции Идлиб прогремел взрыв, писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv). Информации о пострадавших нет.

Еще одна мина разорвалась в населенном пункте Маарет ан-Нуман, сообщал Twitter-канал (@24Idlib). По сведениям автора публикации, при детонации СВУ был ликвидирован боевик группировки «Ахрар аш-Шам».

Радикалы коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжают проводить массовые аресты мирного населения региона, передавало информационное агентство Al-Masdar News. Ранее джихадисты задержали 18 гражданских, обвинив их в связях с ИГИЛ.

Провинция Хама

Радикальные исламисты группировки «Хурас ад-Дин» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в долине Аль-Габ, передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@FlagsAswed).

На севере провинции Хама не прекращались перестрелки между «Тахрир аш-Шам» и САА. Военный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что боестолкновения между правительственными войсками САР и радикальными исламистами отмечались в районе Телль-Алуш. Также, по сведениям Telegram-канала (@Syrianow10), артиллерия армии САР нанесла удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях Аль-Латамины.

Напомним, боевые действия возобновились в регионе после нескольких нападений боевиков на мирные поселения и позиции САА.

Провинция Эс-Сувейда

Местный источник передавал в Telegram (@NovostiDamask), что Сирийская арабская армия (САА) продолжает стягивать силы в провинцию Эс-Сувейда. Ранее бойцы правительственных войск САР оборудовали на территории региона несколько дополнительных блокпостов.

Напомним, в Эс-Сувейде продолжают скрываться разрозненные банды «Исламского государства», которые готовятся к набегам на расположения САА. Данная информация была получена в ходе разведывательных полетов самолетов ВКС РФ и ВВС Сирии. Местные источники связывают активизацию радикальных исламистов с деятельностью ВС США на базе в Ат-Танфе.

В конце дня в окрестностях населенного пункта Тарба были зафиксированы перестрелки между радикалами «Исламского государства» и армией САР, передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2) один из источников.

Ирак

Бойцы правительственных сил Ирака и отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжили зачищать провинцию Салах эд-Дин от банд «Исламского государства» и заложенных радикалами СВУ. Информационное агентство Iraqi News передавало, что недалеко от Тикрита разорвалась мина, в результате чего погибло трое военнослужащих армии Ирака и три члена «Хашд аш-Шааби».

На севере Багдада детонировало самодельное взрывное устройство, писало информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента два мирных жителя иракской столицы получили тяжелые ранения.

К северо-востоку от Баакубы в провинции Дияла прогремело еще два взрыва, сообщало Iraqi News. При детонации первого СВУ погиб один человек, пострадали еще двое гражданских. Вторая мина разорвалась в поле. В результате инцидента был ранен фермер.

К западу от Мосула военнослужащие иракской армии арестовали пять террористов ИГИЛ, сообщало Iraqi News.

Недалеко от города Аль-Каим на западе провинции Анбар прогремел взрыв, передавало Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате детонации самодельного взрывного устройства погиб полицейский, еще два человека получили тяжелые ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)