Политика в России: итоги за неделю

Заживем наверняка по-новому: под конец рабочей недели в Кремле законы и указы из-под руки президента вылетали, словно искры из-под молота. Владимир Путин подписал почти два десятка документов, меняющих политический, экономический и общественный уклад жизни России.

Так, например, принят закон о совершенствовании контроля в сфере борьбы с коррупцией. Руководители госкорпораций и государственных внебюджетных фондов наделяются правом получать справки о счетах физических лиц, в рамках противодействия коррупции. Кроме того, работники таких структур будут в упрощенном порядке привлекаться к ответственности.

Еще один росчерк российского лидера и государственные заказчики лишились права устанавливать при закупках свои критерии. Сейчас у госзаказчиков есть возможность выставлять к участникам конкурса любые требования: запрашивать документы, устанавливать цену контракта и многое другое. Теперь же подрядчики смогут сами выступать с предложениями на утвержденных электронных площадках.

В вузах не станет военных кафедр. Они реформируются в военные учебные центры. Согласно этому документу, несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в высших учебных заведениях будут заменены на военные учебные центры. Отметим, что структуры военной подготовки в настоящее время имеются в 87 вузах страны. Министерство обороны РФ ранее сообщило о разработке новых правил для проходящих военную подготовку в гражданских вузах сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.

Что касается внешней торговли, экспортные пошлины на нефть ждет обнуление. Налоговый маневр, на исполнение которого потребуется шесть лет, подразумевает постепенное снижение пошлины с 30% до 6%. А документом оговаривается право российских властей устанавливать дополнительную пошлину на экспорт нефтепродуктов в случае резкого роста стоимости топлива на внутреннем рынке. Эксперты, кстати, отмечают, что в июне на территории России добыча нефти и газа резко пошла в гору. Причины две: изменились условия сделки с ОПЕК+, а в странах Европы наблюдается рекордный спрос на российское топливо.

Утвердил российский лидер и повышение НДС, а кроме того, подписал закон, ограничивающий рост налога на имущество физических лиц. Документ замедлит темпы роста налоговых платежей для жителей 28 регионов страны. Сумма отчислений в казну за имущество не может быть увеличена более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Углубляясь в тему регионов, отметим указ об изучении родных языков народов России. Школьникам и детсадовцам предоставляется гарантированное право на изучение родного языка. Выбор языка обучения при приеме в учебное заведение принадлежит родителям ребенка.

А другим представителям иных народностей — из-за рубежа — облегчили систему въезда в Россию. Речь об обладателях паспорта болельщика (Fan ID — прим. редакции). Идея предоставить им право приезжать в нашу страну без оформления визы появилась сразу после Чемпионата мира-2018. Теперь воспользоваться возможностью смогут около полутора миллионов человек. Безвизовый режим останется в силе до конца года.