Два самолета разбились за день в Швейцарии, есть жертвы

Берн, 4 августа. Сразу два легкомоторных самолета разбились в субботу в Швейцарии. Одно воздушное судно потерпело крушение Хергисвиля.

Как сообщила полиция полукантона Нидвальден, в результате авиакатастрофы погибла семья — родители и двое маленьких детей. После падения самолет загорелся, поэтому опознать тела довольно трудно.

Второй самолет упал на склоне горы Пиц Сегнас в Альпах. Спасатели уже направили на место крушения пять вертолетов. Что стало причиной этих трагедий — не уточняется, передает «Швейцарское телеграфное агентство».

Ранее сообщалось, что в Бельгии в субботу самолет A319 авиакомпании Brussels Airlines аварийно приземлился на одном двигателе после того, как в турбину воздушного судна влетела птица. На борту лайнера находились 150 человек. В ходе экстренной посадки никто не пострадал.