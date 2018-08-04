Сирия новости 4 августа 22.30: перестрелки между САА и ИГ в Эс-Сувейде, в Мосуле арестовано пять террористов

Сирия, 4 августа. Перестрелки между САА и немногочисленными боевиками ИГ1 зафиксированы в Эс-Сувейде, в Мосуле арестовано пять террористов ИГ, специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ССА в Алеппо, атакуют «Тахрир аш-Шам» в Хаме, перебросили подкрепление в Эс-Сувейду.

«Исламское государство»1: ведет обстрел позиций САА в Эс-Сувейде.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливает САА в Алеппо.

Провинция Алеппо

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ maytham956), что специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в административном центре провинции Алеппо.

На западе региона продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и «Сирийской свободной армией» (ССА). О столкновениях пишет военный Twitter-канал (@Syrian_Uruk). Напомним, ранее радикалы ССА обстреляли мирные кварталы Алеппо, что привело к жертвам среди гражданских.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить артиллерийские удары по опорным пунктам радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Аль-Латамина, передает местный Telegram-канал (@NovostiDamask).

Ранее сообщалось, что члены формирования «Хурас ад-Дин» атаковали позиции правительственных войск САР в долине Аль-Габ. Кроме того джихадисты совершили несколько нападений на мирные поселения в северной части провинции Хама, что привело к жертвам среди гражданских.

Провинция Эс-Сувейда

На восток провинции Эс-Сувейда прибыло новое подкрепление правительственных войск САР, пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@NationalDefens). Ранее сообщалось, что бойцы Сирийской арабской армии (САА) возводят дополнительные блокпосты, ожидая атак со стороны оставшихся в регионе банд ИГИЛ1.

В окрестностях населенного пункта Тарба отмечаются перестрелки между радикалами «Исламского государства» и армией САР, передает на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2) один из источников.

Ирак

В окрестностях Мосула продолжается операция правительственных сил Ирака по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ. Информационное агентство Iraqi News пишет, что к западу от бывшей столицы «Халифата» арестовано пять террористов «Исламского государства».

Недалеко от города Аль-Каим на западе провинции Анбар прогремел взрыв, передает Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате детонации самодельного взрывного устройства погиб полицейский, еще два человека получили тяжелые ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)