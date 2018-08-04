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Самолет приземлился на одном двигателе в Брюсселе после столкновения с птицей
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    Самолет приземлился на одном двигателе в Брюсселе после столкновения с птицей

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    Самолет приземлился на одном двигателе в Брюсселе после столкновения с птицей

    Брюссель, 4 августа. Самолет A319 бельгийской авиакомпании Brussels Airlines аварийно приземлился в Брюсселе на одном двигателе после того, как в турбину воздушного судна влетела птица.

    Как сообщает агентство Belga,  самолет направлялся из Брюсселя в испанский Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Командир экипажа, не желая распространять среди пассажиров панику, заявил по громкой связи, что самолет возвращается в аэропорт Брюсселя из-за технических неполадок.

    На борту лайнера находились 150 человек. В ходе экстренной посадки никто не пострадал.  Напомним, что в мае самолет Boeing-737 авиакомпании «Победа» сел в московском аэропорту «Внуково» с отказавшим двигателем. Воздушное судно направлялось из Москвы в Астрахань. В результате происшествия никто не пострадал.           

    Автор: Антон Соколов
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