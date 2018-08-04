Стивен Сигал станет представителем МИД РФ по российско-американски связям

Стивен Сигал станет представителем МИД РФ по российско-американским связям
Москва, 4 августа. Известный американский актер Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, станет специальным представителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Об этом в субботу сообщило министерство иностранных дел России.
«Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России. Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее», — пишет ведомство на своей странице в Facebook.
В МИД РФ пояснили, что речь в данном случае идет о некоем аналоге должности посла доброй воли ООН. Работа, которой предстоит заняться Сигалу, носит общественно-политический характер и не предполагает денежного вознаграждения.
Напомним, что Стивен Сигал является звездой голливудских боевиков девяностых годов и мастером айкидо. В конце 2016 года он получил российский паспорт. Отметим, что Сигал имеет русские корни, его бабушка родилась во Владивостоке. Актер неоднократно выступал в поддержку России и признавался в любви к ней.
Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей https://t.co/WeyAsUEKfa pic.twitter.com/TMLkB54Bmq— МИД России ???????? (@MID_RF) August 4, 2018