Стивен Сигал станет представителем МИД РФ по российско-американски связям

Москва, 4 августа. Известный американский актер Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, станет специальным представителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Об этом в субботу сообщило министерство иностранных дел России.

«Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России. Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее», — пишет ведомство на своей странице в Facebook.

В МИД РФ пояснили, что речь в данном случае идет о некоем аналоге должности посла доброй воли ООН. Работа, которой предстоит заняться Сигалу, носит общественно-политический характер и не предполагает денежного вознаграждения.

Напомним, что Стивен Сигал является звездой голливудских боевиков девяностых годов и мастером айкидо. В конце 2016 года он получил российский паспорт. Отметим, что Сигал имеет русские корни, его бабушка родилась во Владивостоке. Актер неоднократно выступал в поддержку России и признавался в любви к ней.