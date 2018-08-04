Мы все влюблены в наши мотоциклы: в Петербурге проходит Harley Days. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге проходит мотофестиваль St. Petersburg Harley Days. В рамках смотра «стальных коней» состоялся мотопарад, в котором приняли участие более трех тысяч мотолюбителей. Протяженность маршрута — 36 километров.

«Праздник знают все. Нажмите кнопку Enter, влетаете в интернет и там: Нarley Days, Нarley Days. Это, в основном, в столицах различных стран. В этом году 115 лет исполнилось Харлею, поэтому этот парад — посвящение 115-летию. Мы все влюблены в наши мотоциклы, в образ жизни, который дарит нам мотоцикл, в ощущения», — делится эмоциями организатор мотофестиваля Григорий Путинцев.

Торжественный парад стартовал от Дворцовой площади в 13.00. Маршрут мотопробега был проложен по Западному скоростному диаметру, мимо стадиона «Санкт-Петербург», башни «Лахта-центр» и пассажирского порта «Морской Фасад».

Наталья Копалина уже в третий раз участвует в этом мотопараде. Девушка проехала на своем мотоцикле не одну тысячу километров.

«Ну, когда он немножечко хулиганит, глохнет или еще чего-то, я ему говорю: «Котик, ну давай, ты все сможешь, все получится». Не знаю, обижается он на котика или нет, но на самом деле он живой, конечно. Особенно после того, как я съездила далеко: в Прагу, в Минск, сюда приехала, — становишься как-то ближе с мотоциклом», — рассказывает участница мотопарада Наталья Копалина.

«Любовь к таким мотоциклам, наверно, она приходит чуть-чуть уже с возрастом, когда понимаешь, что зря рисковать уже не нужно, а вот получать какой-то драйв, адреналин все еще хочется. Руководство Harley-Davidson назвало наш, петербургский мотопарад, самым красивым городским мотопарадом в мире, и это дорогого стоит», — рассказывает участник мотопарада Аркадий Вайс.

Мотофестиваль с каждым годом набирает популярность, сюда съезжаются участники из разных стран.

«Удивительный фестиваль, я приезжаю сюда в пятый раз. Я счастлив возвращаться в этот город», — делится эмоциями мотолюбитель из Англии Давид Лис.

Традиционно мотоциклы марки Harley-Davidson при построении становятся в начало колонны. Международный мотофестиваль проводится в Петербурге в 7-й раз.