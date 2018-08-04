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«Мы за него 300 лет воевали»: Сукачев поспорил с Макаревичем о принадлежности Крыма
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    «Мы за него 300 лет воевали»: Сукачев поспорил с Макаревичем о принадлежности Крыма

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    «Мы за него 300 лет воевали»: Сукачев поспорил с Макаревичем о принадлежности Крыма

    Москва, 4 августа. Известный российский певец Гарик Сукачев поспорил с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем о территориальной принадлежности Крыма. Он подчеркнул, что не согласен с позицией своего коллеги, который ранее заявил, что «Крым не наш». 

    По словам музыканта, Крымский полуостров всегда был российской территорией, за которую воевали российские солдаты и матросы.

    «Что поддерживать-то мне? Позицию Андрея Макаревича, что Крым не наш? Крым — наш. Мы за него триста лет воевали. Наши матросы, солдаты, мирные жители — миллионы людей положили за него свою жизнь», — отметил он, выступая в эфире телеканала « Москва 24».

    Сукачев подчеркнул, что даже когда Крым оставался в составе Украины, местные жители вывешивали транспаранты с надписью «Севастополь — русский город».

    Напомним, что ранее Макаревич заявил, что не считает Крым российской территорией. Руководство республики предложило музыканту самому посетить полуостров, чтобы самостоятельно оценить обстановку в регионе и пообщаться с местными жителями, однако певец ответил отказом.

    Автор: Антон Соколов
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