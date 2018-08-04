Украина готовит иск на «десятки миллиардов гривен»

Киев, 4 августа. Украинские власти готовит совокупный иск от всех отечественных госпредприятий в связи с потерей Крыма и Донбасса. Об этом в субботу заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Точную сумму иска он не назвал, однако заметил, что она оценивается в десятки миллиардов гривен. По словам министра, в иске упоминаются компании «Укрзализныця», «Украэрорух», «Укрпочта», а также ряд украинских портов.

«Мы насчитываем десятки миллиардов гривен прямых убытков за неиспользование украинского имущества. Объектов более чем достаточно», — отметил Омелян, выступая в эфире украинского телеканала 112.

Напомним, что 1 августа президент Украины Петр Порошенко потребовал ускорить подготовку иска к России. Москва неоднократно обращала внимание на то, что не имеет никакого отношения к внутриукраинскому конфликту в Донбассе, а Крым перешел в состав РФ по решению самих жителей полуострова. По словам президента РФ Владимира Путина, решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.