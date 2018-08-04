Путин подписал новую редакцию закона о таможенном регулировании в России

Москва, 4 августа. Глава государства утвердил новую редакцию о таможенном регулировании, которая была разработана после принятия Таможенного кодекса ЕАЭС, документ опубликовали на портале правовой информации.

Закон регулирует вопрос ввоза и вывоза товаров, таможенный контроль, хранение и декларирование, а также другие таможенные процедуры. Поправки касаются упрощения таможенной системы, внедрение технологий электронной таможни.

Речь идет о декларировании товаров электронным способом. Оплачивать таможенные сборы могут третьи лица, что также упрощает процедуру. Компоненты товара оплачиваются в рамках одной сделки, отмечается в документе.

Оплачивать пошлину можно будет в офисах «Почты России» и с помощью карты «Мир». При этом правительство получило возможность устанавливать правила продажи товаров в точках беспошлинной торговли.