Путин подписал новую редакцию закона о таможенном регулировании в России
Москва, 4 августа. Глава государства утвердил новую редакцию о таможенном регулировании, которая была разработана после принятия Таможенного кодекса ЕАЭС, документ опубликовали на портале правовой информации.
Закон регулирует вопрос ввоза и вывоза товаров, таможенный контроль, хранение и декларирование, а также другие таможенные процедуры. Поправки касаются упрощения таможенной системы, внедрение технологий электронной таможни.
Речь идет о декларировании товаров электронным способом. Оплачивать таможенные сборы могут третьи лица, что также упрощает процедуру. Компоненты товара оплачиваются в рамках одной сделки, отмечается в документе.
Оплачивать пошлину можно будет в офисах «Почты России» и с помощью карты «Мир». При этом правительство получило возможность устанавливать правила продажи товаров в точках беспошлинной торговли.