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Путин подписал новую редакцию закона о таможенном регулировании в России
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    Путин подписал новую редакцию закона о таможенном регулировании в России

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    Путин подписал новую редакцию закона о таможенном регулировании в России

    Москва, 4 августа. Глава государства утвердил новую редакцию о таможенном регулировании, которая была разработана после принятия Таможенного кодекса ЕАЭС, документ опубликовали на портале правовой информации.

    Закон регулирует вопрос ввоза и вывоза товаров, таможенный контроль, хранение и декларирование, а также другие таможенные процедуры. Поправки касаются упрощения таможенной системы, внедрение технологий электронной таможни.

    Речь идет о декларировании товаров электронным способом. Оплачивать таможенные сборы могут третьи лица, что также упрощает процедуру. Компоненты товара оплачиваются в рамках одной сделки, отмечается в документе.

    Оплачивать пошлину можно будет в офисах «Почты России» и с помощью карты «Мир». При этом правительство получило возможность устанавливать правила продажи товаров в точках беспошлинной торговли.

    Автор: Юлия Шелковенко
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