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Франция остановила четыре ядерных реактора из-за аномальной жары
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    Франция остановила четыре ядерных реактора из-за аномальной жары

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    Франция остановила четыре ядерных реактора из-за аномальной жары

    Париж, 4 августа. Государственная французская компания Electricite de France (EDF) была вынуждена приостановить четыре ядерных реактора атомной электростанции Fessenheim из-за аномальной жары.

    «4 августа производственный цех Fessenheim № 1 был запрограммирован на выключение из-за текущих климатических условий», — сообщает EDF.

    Отметим, что Fessenheim является самой старой АЭС во Франции. Станция забирает воду в Большом Эльзасском канале, чтобы охладить свои реакторы, после чего сбрасывает ее обратно. при этом температура сбрасываемой воды должна быть не выше 28 градусов, поскольку в противном случае это может привести к гибели рыб, пишет французское издание Le Parisien.

    Напомним, что в 67 департаментах Франции в субботу был введен оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары. В департаменте Верхний Рейн, где находится АЭС, температура воздуха сегодня достигала плюс 34 градусов.

    Автор: Антон Соколов
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