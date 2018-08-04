Франция остановила четыре ядерных реактора из-за аномальной жары

Париж, 4 августа. Государственная французская компания Electricite de France (EDF) была вынуждена приостановить четыре ядерных реактора атомной электростанции Fessenheim из-за аномальной жары.

«4 августа производственный цех Fessenheim № 1 был запрограммирован на выключение из-за текущих климатических условий», — сообщает EDF.

Отметим, что Fessenheim является самой старой АЭС во Франции. Станция забирает воду в Большом Эльзасском канале, чтобы охладить свои реакторы, после чего сбрасывает ее обратно. при этом температура сбрасываемой воды должна быть не выше 28 градусов, поскольку в противном случае это может привести к гибели рыб, пишет французское издание Le Parisien.

Напомним, что в 67 департаментах Франции в субботу был введен оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары. В департаменте Верхний Рейн, где находится АЭС, температура воздуха сегодня достигала плюс 34 градусов.