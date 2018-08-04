Украина создаст офис реформ, чтобы не остаться без финансирования

Киев, 4 августа. Верховная рада Украины рассматривает возможность создания офиса продвижения реформ. Об этом в субботу заявил председатель парламента Андрей Парубий.

«У нас есть дискуссия с нашими партнерами об экспертной помощи. Это должно быть определенное количество специалистов, которые помогали бы во внедрении, в том числе реформы парламента», — отметил он.

Парубий добавил, что специалисты в офис будут набираться на конкурсной основе, пишут украинские СМИ.

Напомним, что ранее Международный валютный фонд пригрозил Украине прекращением финансирования, если страна не реализует все реформы, которые требуют от нее западные кредиторы. В настоящее время невыполненным остается требование повысить тарифы на газ для населения. По информации украинских СМИ, власть не торопится идти на этот шаг, опасаясь падения рейтингов в преддверии выборов. В то же время украинские чиновники признают, что без нового транша страна тоже обойтись не может.