Мединский рассказал о программе восстановлении исторических городов России

Москва, 4 августа. Министерство культуры РФ со следующего года запускает программу восстановления малых исторических городов России. Об этом в субботу заявил глава ведомства Владимир Мединский.

«Мы надеемся, [это произойдет] в 2019 году. Это пять-шесть городов: Выборг, Суздаль, Чистополь в Татарстане и ряд других», — отметил он.

По словам министра, программа рассчитана на 5-6 лет. Ожидается, что 90% средств на ее реализацию будут заемными, еще 10% предоставит федеральный бюджет. Мединский полагает, что реализация данного проекта позволит увеличить туристическую привлекательность российских исторических городов. Официальным партнером Минкультуры станет Новый банк развития (БРИКС).

Общую сумму финансирования программы Мединский не назвал, однако отметил, что на восстановление одного только Выборга потребуется выделение 50 млн долларов.