Легендарная группа «Кукрыниксы» дала последний концерт

Москва, 4 августа. Легендарная российская рок-группа «Кукрыниксы» дала последний концерт на фестивале «Нашествие» в Тверской области. Предполагалось, что последним выступлением будет концерт 27 мая в Могилеве, но позднее коллектив решил поддержать «Наше радио».

Накануне в Тверской области известные музыканты дали прощальный концерт. Группа из Петербурга поблагодарила своих поклонников, которые были с ними на протяжении двадцати лет. Много интересных и важных людей приобщились к творчеству рокеров, говорится в сообщении на сайте музыкального коллектива.

Лидер «Кукрыниксов» Алексей Горшенев уходит в сольный проект. Алексей — младший брат бывшего фронтмена рок-группы «Король и Шут», который скончался в 2013 году. Самыми известными песнями «Кукрыниксов» стали «Есенин», «По раскрашенной душе».