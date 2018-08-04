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Легендарная группа «Кукрыниксы» дала последний концерт
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    Легендарная группа «Кукрыниксы» дала последний концерт

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    Легендарная группа «Кукрыниксы» дала последний концерт

    Москва, 4 августа. Легендарная российская рок-группа «Кукрыниксы» дала последний концерт на фестивале «Нашествие» в Тверской области. Предполагалось, что последним выступлением будет концерт 27 мая в Могилеве, но позднее коллектив решил поддержать «Наше радио».

    Накануне в Тверской области известные музыканты дали прощальный концерт. Группа из Петербурга поблагодарила своих поклонников, которые были с ними на протяжении двадцати лет. Много интересных и важных людей приобщились к творчеству рокеров, говорится в сообщении на сайте музыкального коллектива.

    Лидер «Кукрыниксов» Алексей Горшенев уходит в сольный проект. Алексей — младший брат бывшего фронтмена рок-группы «Король и Шут», который скончался в 2013 году. Самыми известными песнями «Кукрыниксов» стали «Есенин», «По раскрашенной душе».

    Автор: Юлия Шелковенко
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