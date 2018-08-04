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Президент Узбекистана направил соболезнования Путину в связи с крушением вертолета Ми-8
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    Президент Узбекистана направил соболезнования Путину в связи с крушением вертолета Ми-8

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    Президент Узбекистана направил соболезнования Путину в связи с крушением вертолета Ми-8

    Ташкент, 4 августа. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил президенту РФ Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом говорится на официальном сайте главы республики.

    «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате произошедшего 4 августа крушения вертолета в Красноярске», —  говорится в сообщении.

    Как передает Телеканал 360, власти Красноярского края объявили 6 августа днем траура по погибшим. Не менее 18 человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8, который разбился 4 августа.

    По неустановленным причинам вертолет с пассажирами столкнулся с подвеской второго воздушного средства. После падения он загорелся, все, кто был на борту, погибли.

    Автор: Антон Соколов
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