Президент Узбекистана направил соболезнования Путину в связи с крушением вертолета Ми-8

Ташкент, 4 августа. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил президенту РФ Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом говорится на официальном сайте главы республики.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате произошедшего 4 августа крушения вертолета в Красноярске», — говорится в сообщении.

Как передает Телеканал 360, власти Красноярского края объявили 6 августа днем траура по погибшим. Не менее 18 человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8, который разбился 4 августа.

По неустановленным причинам вертолет с пассажирами столкнулся с подвеской второго воздушного средства. После падения он загорелся, все, кто был на борту, погибли.