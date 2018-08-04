18 человек погибли при крушении Ми-8 в Красноярском крае | 4 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Стали известны имена жертв крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае Стали известны имена пассажиров, погибших при крушении вертолета Ми-8 компании Utair в Туруханском районе Красноярского края. На официальном сайте Федерального агентства новостей riafan.ru опубликован список жертв авиакатастрофы. Напомню, вертолет следовал по маршруту Ванкор — Харкасале и рухнул около 5.45 утра по Москве. По предварительным данным, Ми-8 задел посторонний предмет, после чего упал и сгорел. На борту находились три члена экипажа и 15 вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор»). Свои соболезнования близким погибших выразили в компании Utair. На месте крушения сейчас работают специалисты, оба черных ящика обнаружены, возбуждено уголовное дело.

В Сирии боевики нанесли ракетный удар по жилому кварталу в Алеппо Жертвами ракетной атаки террористов в районе Алеппо стали четыре человека, об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Еще шесть человек были экстренно госпитализированы и в данный момент находятся в больнице. Кроме того, боевики нанесли серьезный ущерб домам и автомобилям, припаркованным неподалеку от места удара, который пришелся по жилому кварталу. В ответ подразделения Сирийской арабской армии открыли артиллерийский огонь по позициям незаконных вооруженных формирований.

Новые подробности в деле об убийстве российских журналистов в ЦАР Открываются новые подробности пребывания погибших российских журналистов в Центральноафриканской республике. Режиссер-документалист Александр Расторгуев, оператор Кирилл Радченко и военный корреспондент Орхан Джемаль не получали аккредитацию ООН. Россияне приехали в страну с фальшивыми удостоверениями волонтеров. Среди вещей убитых журналистов было найдено удостоверение «гуманитарных добровольцев ООН», подписанное Андреем Коняхиным. Он представляет структуру, которая отправила журналистов в ЦАР. Согласно удостоверению, власти страны должны были оказывать помощь россиянам. Однако в ООН заявили, что не предоставляли россиянам аккредитацию.