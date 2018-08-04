18 человек погибли при крушении Ми-8 в Красноярском крае | 4 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Стали известны имена жертв крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Стали известны имена пассажиров, погибших при крушении вертолета Ми-8 компании Utair в Туруханском районе Красноярского края. На официальном сайте Федерального агентства новостей riafan.ru
опубликован список жертв авиакатастрофы. Напомню, вертолет следовал по маршруту Ванкор — Харкасале и рухнул около 5.45 утра по Москве. По предварительным данным, Ми-8 задел посторонний предмет, после чего упал и сгорел. На борту находились три члена экипажа и 15 вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор»). Свои соболезнования близким погибших выразили в компании Utair. На месте крушения сейчас работают специалисты, оба черных ящика обнаружены, возбуждено уголовное дело.
В Сирии боевики нанесли ракетный удар по жилому кварталу в Алеппо
Жертвами ракетной атаки террористов в районе Алеппо стали четыре человека, об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Еще шесть человек были экстренно госпитализированы и в данный момент находятся в больнице. Кроме того, боевики нанесли серьезный ущерб домам и автомобилям, припаркованным неподалеку от места удара, который пришелся по жилому кварталу. В ответ подразделения Сирийской арабской армии открыли артиллерийский огонь по позициям незаконных вооруженных формирований.
Новые подробности в деле об убийстве российских журналистов в ЦАР
Открываются новые подробности пребывания погибших российских журналистов в Центральноафриканской республике. Режиссер-документалист Александр Расторгуев, оператор Кирилл Радченко и военный корреспондент Орхан Джемаль не получали аккредитацию ООН. Россияне приехали в страну с фальшивыми удостоверениями волонтеров. Среди вещей убитых журналистов было найдено удостоверение «гуманитарных добровольцев ООН», подписанное Андреем Коняхиным. Он представляет структуру, которая отправила журналистов в ЦАР. Согласно удостоверению, власти страны должны были оказывать помощь россиянам. Однако в ООН заявили, что не предоставляли россиянам аккредитацию.
В ЛНР готовятся к провокациям со стороны украинских силовиков
В Луганской Народной Республике готовятся к провокациям со стороны ВСУ. Силовики при помощи украинских журналистов хотят «осветлить кровавый режим» президента страны Петра Порошенко, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Для этого, как считает Марочко, силовики попытаются в течение нескольких дней вынудить военнослужащих ЛНР открыть огонь. Однако в республике к этому готовы: бойцам дан приказ не реагировать на провокации и соблюдать режим тишины.