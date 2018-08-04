Донбасс сегодня: ВСУ «продвинулись» под Донецком, Киев игнорирует ОБСЕ, комбриг морпехов «сдулся»

Донбасс, 4 августа. Жадность отправила на больничную койку командира бригады морской пехоты ВСУ. Украинская армия уничтожает себя изнутри. ОБСЕ Киеву не указ и фейковая победа ВСУ под Донецком. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Комбрига украинских морпехов скосила жадность

Разведке Донецкой народной республики стало известно о тяжелом состоянии здоровья командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова. Сообщается, что комбриг заболел «скоропостижно» после проведения проверки в бригаде и выявления комиссией вышестоящего штаба крупных хищений материальных средств и недостачи боеприпасов.

Еще одна причина столь внезапного заболевания — сведения, подготовленные представителями ООН, в которых значится, что именно Гнатов отдавал приказы открыть огонь по мирным населенным пунктам республики. Эти данные планируется озвучить публично на предстоящей осенью Генеральной ассамблее Организации объединенных наций.

Ну а сама цель «тяжкого недуга» украинского командира проста — уйти в отставку по состоянию здоровья, дабы избежать разбирательств и привлечения к ответственности в качестве действующего комбрига. Сообщается также, что сама 36-я бригада морских пехотинцев, оставшись без военачальника, стала давать большие показатели дисциплинарных нарушений, а также снова лидирует в алкоголизме и наркомании на юге Донецкой области. Элита ВСУ продолжает разлагаться изнутри.

«Сильнейшая» армия континента стремительно «сдувается»

В некоторых украинских частях и соединениях войск на данный момент проходят внеплановые проверки обеспечения продовольствием и ГСМ, а также хранения на складах ракетно-артиллерийских вооружений. Среди проверяемых — 93-я и 72-я механизированные, 128-я горно-штурмовая и 56-я мотопехотная бригады.

В последней произошел показательный случай. Во время работы комиссии военнослужащие части пытались сбыть «налево» четырехтонную цистерну дизельного топлива. Во время сделки «защитники» были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины. В 128-й горно-штурмовой во время посещения бригады командующим оперативно-тактической группировки войск два «освободителя» были схвачены при попытке продажи автомата.

Указанные инциденты свидетельствуют, помимо воровства и разложения в украинской армии, еще и о потере уважения солдат к вышестоящим офицерам, что неминуемо сказывается и на выполнении боевых задач. С такой динамикой окопная война, продолжающаяся в Донбассе, рискует закончиться довольно быстро без блицкригов какой-либо стороны — ведь «сильнейшая армия континента» уничтожает себя изнутри. И это признают также украинские волонтеры, общественники и некоторые чиновники.

Киев игнорирует ОБСЕ и наращивает ударную группировку в Донбассе

Несмотря на продолжительное отражение в отчетах миссии международных наблюдателей наличия в неположенных местах запрещенного вооружения ВСУ, последние игнорируют данные публичные замечания и, более того, продолжают стягивать смертоносное оружие к линии фронта.

В район поселка Сватово в Луганской области доставлен дивизион реактивных систем залпового огня «Ураган», передает оперативное командование Луганской народной республики. Ранее в районе ж/д станции Кременная также зафиксировано прибытие 12 единиц украинских «Ураганов», о чем ОБСЕ сообщала еще 9 июля. Но Киеву, похоже, плевать на иностранцев.

Кроме того, за минувшую неделю международные наблюдатели зафиксировали отсутствие в местах хранения более 100 единиц запрещенного вооружения украинской армии — артиллерийские системы, танки, РСЗО и многие другие наименования, — которое разведка ДНР и ЛНР фиксирует ближе к линии соприкосновения войск.

Украинские СМИ высасывают победы из пальца

Об очередной победе над «российскими оккупантами» и продвижении ВСУ под Донецком с западного направления ближе к столице ДНР в «серой зоне» сообщили украинские издания. В качестве доказательства данного тезиса журналисты привели якобы анализ очередного заявления спикера Минобороны Украины, который в очередной боевой сводке заявил: «Подразделения ОС продолжают укреплять боевые позиции и усовершенствуют систему инженерных заграждений, в том числе и полосы обеспечения».

Киевские СМИ зацепились за словосочетание «полосы обеспечения», узрев в них занятие зоны безопасности (т. е. продвижение вперед) с дальнейшим оборудованием новых военных сооружений. Гражданским журналистам показалось, что, поскольку данное словосочетание уже звучало из уст командующего ООС Сергея Наева в контексте давнего заявления о якобы продвижении ВСУ на Бахмутке (ЛНР. — Прим. ФАН), то и в этот раз оно означает примерно то же самое, а значит — «дело принципа» порадовать свою аудиторию «перемогой».

Ни в самом штабе Операции объединенных сил Киева, ни тем более в оперативном командовании Донецкой народной республики о продвижении украинской армии в районе Марьинки (к западу от Донецка. — Прим. ФАН) не знают. То есть в рядовой сводке с фронтов Донбасса украинская сторона лишь заявила о проведении рядовых мероприятий личным составом передовых подразделений, а украинские журналисты раздули целую победу. Но, учитывая состояние армии, описанное выше, «победы» украинской аудитории, видимо, нужны как никогда.