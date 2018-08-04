СМИ узнали, что Порошенко после Крестного хода перестал ходить на работу

Киев, 4 августа. Украинский президент Петр Порошенко не ходит на работу уже больше недели. Последний раз его видели на публике во время Крестного хода Киевского патриархата.

Как сообщает «Страна», Порошенко, судя по всему, ушел в отпуск. Однако в администрации президента отказались подтверждать журналистам эту информацию. По словам источника издания, Порошенко мог уехать в свои владения в Испании: он любит отдыхать в доме на берегу Средиземного моря.

По другой версии, украинский президент отправился в круиз по Средиземному морю на яхте своего друга миллионера Юрия Косюка. Также журналисты не исключили, что Порошенко не стал никуда уезжать, а отдыхает где-то на территории Украины.

Напомним, что ранее на Украине разгорелся скандал после поездки Порошенко на Мальдивы и в Испанию. Украинские СМИ сообщали, что президент потратил на свой отдых из бюджета 500 тысяч долларов. Кроме того, он путешествовал, скрывая свою фамилию. После этого Порошенко попросил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика найти для него подходящее место отдыха на Украине. Пользователи социальных сетей тоже решили помочь президенту и предложили дайв-тур по подземным переходам и поездку на пляж в Широкино.