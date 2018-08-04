Свыше 20 оппозиционеров судят в Зимбабве за массовые беспорядки после выборов

Хараре, 4 августа. Суд Зимбабве приступил к рассмотрению дела в отношении 27 членов оппозиционной партии «Движение за демократические перемены», которые подозреваются в организации массовых беспорядков в Хараре после выборов.

Как сообщает агентство Reuters, оппозиционеры были задержаны еще в четверг. Они будут находиться под стражей до понедельника, когда состоится новое судебное заседание, на котором прокуратура официально выдвинет обвинения. Если вина членов «Движения за демократические перемены» будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва начал переговоры с оппозицией после недавних беспорядков в столице. По словам главы государства, он уже связался с лидером оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» Нельсоном Чамизой, чтобы остановить кровопролитие.

Напомним, что акции протеста, начавшиеся после выборов в Зимбабве, вскоре переросли в столкновения с полицией. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы. Впоследствии Мнангагва призвал оппозицию взять ответственность за вспышку насилия, а та обвинила полицию в чрезмерной жестокости.