Меню
Политика
Свыше 20 оппозиционеров судят в Зимбабве за массовые беспорядки после выборов
Украина
Украина готовит иск на «десятки миллиардов гривен»
Следующая новость
Загрузка...

    Свыше 20 оппозиционеров судят в Зимбабве за массовые беспорядки после выборов

      /  Обновлено: 
    192

    Свыше 20 оппозиционеров судят в Зимбабве за массовые беспорядки после выборов

    Хараре, 4 августа. Суд Зимбабве приступил к рассмотрению дела в отношении 27 членов оппозиционной партии «Движение за демократические перемены», которые подозреваются в организации массовых беспорядков в Хараре после выборов.

    Как сообщает агентство Reuters, оппозиционеры были задержаны еще в четверг. Они будут находиться под стражей до понедельника, когда состоится новое судебное заседание, на котором прокуратура официально выдвинет обвинения. Если вина членов «Движения за демократические перемены» будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва начал переговоры с оппозицией после недавних беспорядков в столице. По словам главы государства, он уже связался с лидером оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» Нельсоном Чамизой, чтобы остановить кровопролитие.

    Напомним, что акции протеста, начавшиеся после выборов в Зимбабве, вскоре переросли в столкновения с полицией. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы. Впоследствии Мнангагва призвал оппозицию взять ответственность за вспышку насилия, а та обвинила полицию в чрезмерной жестокости.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.