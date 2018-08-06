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Сирийско-российский бизнес-форум пройдет на Дамасской международной ярмарке
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    Сирийско-российский бизнес-форум пройдет на Дамасской международной ярмарке

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    Сирийско-российский бизнес-форум пройдет на Дамасской международной ярмарке

    Дамаск, 6 августа. Международный бизнес-форум при участии 70 российских компаний пройдет в рамках 60-й Дамасской международной ярмарки, которая запланирована на сентябрь 2018 года, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

    Участники форума обсудят инвестиционные возможности, торговлю и туризм в Сирии, что особенно важно на этапе реконструкции страны. Об этом в эксклюзивном интервью ФАН заявил глава Совета сирийско-российских предпринимателей Самир Хассан.

    Хассан также указал на важность проведения этого форума во время Дамасской международной ярмарки, которая, в частности, посвящена развитию сирийско-российского сотрудничества и открывает новые пути для торгово-экономических отношений двух стран в разных сферах промышленности, туризма, энергетики, сервиса, строительства.

    По словам Хассана, форум — это возможность обсудить трудности  проблемы, которые возникают в ходе совместной работы, а также возможные пути к их решению.

    Ожидается, что число стран, подтвержденных для участия в 60-й сессии, в будущем увеличится. Напомним, что на последнем заседании Дамасской международной ярмарки, которое прошло после пятилетнего перерыва, приняли участие 43 страны, из которых 23 официально прошли через посольства, а другие 20 зарегистрировали торговые партнерства и независимые экономические компании.

    Дамасская международная ярмарка является одной из старейших и крупнейших выставок на Ближнем Востоке. Это одно из главных событий в выставочной жизни республики. Именно на этой ярмарке осуществляется деловые контакты ведущих сирийских промышленных, торговых, сервисных компаний и организаций с их иностранными партнерами.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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