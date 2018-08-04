Россияне победили в «Военном ралли» на АрМИ-2018

Москва, 4 августа. Команда России стала первой на конкурсе «Военное ралли» Армейских международных игр, сообщили в Минобороны РФ.

В общекомандном зачете победила команда ВС России. Капитан россиян Геннадий Третьяков получил кубок из рук замглавы Минобороны России Дмитрия Булгакова. На втором месте оказалась команда Китая, тройку лидеров замыкают военные Узбекистана.

Впервые в истории АрМИ соренования прошли на территории Республики Тыва. Организаторы конкурса специально подготовили трассу для ралли длиной более четырехсот километров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о победе российских военных полицейских в конкурсе «Страж порядка».