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«Мы спим спокойно»: в Софии рассказали, почему Болгарии не угрожают мигранты
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    «Мы спим спокойно»: в Софии рассказали, почему Болгарии не угрожают мигранты

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    «Мы спим спокойно»: в Софии рассказали, почему Болгарии не угрожают мигранты

    София, 4 августа. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна неуязвима для нелегальных мигрантов, бегущих в Европу из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

    По его словам, своей защищенностью Болгария обязана хорошей работе пограничных служб, которые не пропускают нелегалов, несмотря на все их старания. Кроме того, на руку Болгарии играет соглашение с Турцией, которая согласилась взять на себя часть беженцев в обмен на возобновление переговоров о включении страны в ЕС. Борисов подчеркнул, что только за последний год Болгария смогла вернуть на родину 2500 нелегальных мигрантов.

    «Мы спим спокойно и думаем, что это естественно, на самом деле заслуга в этом наших пограничников, которые круглосуточно защищают границу», — цитирует премьер-министра агентство БГНЕС.

    Напомним, что миграционный кризис в Европе вспыхнул после того, как канцлер Германии Ангела Меркель объявила политику открытых дверей для беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Ряд европейских стран, включая Венгрию, выступили против европейской политики распределения квот на прием беженцев, оказавшись не в состоянии принять столь большое число просителей убежища.

    Автор: Антон Соколов
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