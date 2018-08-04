«Мы спим спокойно»: в Софии рассказали, почему Болгарии не угрожают мигранты

София, 4 августа. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна неуязвима для нелегальных мигрантов, бегущих в Европу из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

По его словам, своей защищенностью Болгария обязана хорошей работе пограничных служб, которые не пропускают нелегалов, несмотря на все их старания. Кроме того, на руку Болгарии играет соглашение с Турцией, которая согласилась взять на себя часть беженцев в обмен на возобновление переговоров о включении страны в ЕС. Борисов подчеркнул, что только за последний год Болгария смогла вернуть на родину 2500 нелегальных мигрантов.

«Мы спим спокойно и думаем, что это естественно, на самом деле заслуга в этом наших пограничников, которые круглосуточно защищают границу», — цитирует премьер-министра агентство БГНЕС.

Напомним, что миграционный кризис в Европе вспыхнул после того, как канцлер Германии Ангела Меркель объявила политику открытых дверей для беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Ряд европейских стран, включая Венгрию, выступили против европейской политики распределения квот на прием беженцев, оказавшись не в состоянии принять столь большое число просителей убежища.