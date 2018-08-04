Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 4 августа.

Бывший командир батальона «Айдар» (запрещен в РФ) депутат Верховной рады Сергей Мельничук заявил, что Украина должна потребовать от США и Великобритании компенсацию за потерю Крыма и Донбасса. Бывший командир «Айдара» потребовал от США и Великобритании плату за потерю Крыма и Донбасса.

Если на предстоящих президентских выборах на Украине победит не Петр Порошенко, то Украину ждет неминуемый крах, поскольку все остальные кандидаты — пророссийские. Так считает украинский военный эксперт Алексей Арестович. Черного кобеля не отмоешь: Олейник ответил «грантоеду» Арестовичу, пугающему украинцев «страшными сценариями».

Украинский военный эксперт Алексей Арестович считает, что Россия якобы имеет свои планы на ожидающиеся в следующем году выборы президента и депутатов Верховной рады. Украинский эксперт рассказал о «страшном сценарии» президентских выборов в стране.

Два легкомоторных самолета столкнулись во время тренировочных полетов в уезде Сучава в Румынии. Два самолета разбились на авиашоу в Румынии.

Стали известны имена пассажиров, погибших при крушении вертолета Ми-8 компании Uytair в Туруханском районе Красноярского края. ФАН публикует список жертв авиакатастрофы. ФАН публикует список погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае.

САА и ВКС РФ завершили зачистку юго-западной Сирии от боевиков «Исламского государства»1. Боевики нарушают режим прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации. Сирийское правительство провело встречу с представителями курдов в Дамаске. Сирия итоги недели 29 июля — 4 августа: завершение операции в Даръа, переговоры курдов с Дамаском.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал ситуацию с общественным транспортом, сложившуюся в стране после государственного переворота. Азаров прокомментировал ситуацию с общественным транспортом на Украине.

Киевские власти сорвали согласованные участниками минских переговоров мероприятия по восстановлению нормальной работы в ЛНР оператора связи Vodafone, заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. Донбасс: Киев вновь сорвал доставку оборудования для восстановления работы Vodafone.

Власти Китая запретили показ нового американского фильма о Винни-Пухе «Кристофер Робин». Власти Китая запретили показ нового фильма о Винни-Пухе.

Эксперты составили рейтинг самых надежных и качественных автомобилей с пробегом. В топ-5 представителей вторичного рынка попали исключительно иномарки. Составлен топ-5 самых надежных автомобилей с пробегом.

1 Организация запрещена на территории РФ.