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Ученые доказали смертельную опасность кальянов
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    Ученые доказали смертельную опасность кальянов

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    Ученые доказали смертельную опасность кальянов

    Сан-Франциско, 4 августа. Специалисты из Калифорнийского университета выяснили, что курение кальяна пагубно влияет на здоровье.

    Для исследований ученые сформировали группу из 48 добровольцев, которые курили кальян на протяжении 30 минут. До процедуры и после специалисты замеряли сердечный ритм, уровень никотина в крови и артериальное давление.

    В результате исследований выяснилось, что курение кальяна увеличивало количество сердечных сокращений до 16 ударов в минуту, повышало артериальное давление и уровень артериальной жидкости. Ее уровень – это ключевой фактор развития сердечно-сосудистых заболевания.

    По словам ученых, курение кальяна можно приравнять к курению обычных сигарет. Кроме того, химические вещества, содержащиеся в кальянном табаке, наносят серьезный вред здоровью человека, передает слова ученых «Экономика сегодня».

    Автор: Денис Коробейников
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