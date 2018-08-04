Ученые доказали смертельную опасность кальянов

Сан-Франциско, 4 августа. Специалисты из Калифорнийского университета выяснили, что курение кальяна пагубно влияет на здоровье.

Для исследований ученые сформировали группу из 48 добровольцев, которые курили кальян на протяжении 30 минут. До процедуры и после специалисты замеряли сердечный ритм, уровень никотина в крови и артериальное давление.

В результате исследований выяснилось, что курение кальяна увеличивало количество сердечных сокращений до 16 ударов в минуту, повышало артериальное давление и уровень артериальной жидкости. Ее уровень – это ключевой фактор развития сердечно-сосудистых заболевания.

По словам ученых, курение кальяна можно приравнять к курению обычных сигарет. Кроме того, химические вещества, содержащиеся в кальянном табаке, наносят серьезный вред здоровью человека, передает слова ученых «Экономика сегодня».