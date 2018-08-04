Санкт-Петербург, 4 августа. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0 в матче чемпионата России. Встреча проходила на петербургском стадионе «Санкт-Петербург».

Отметим, что букмекеры считали «Зенит» фаворитом матча. Именно на его победу принималось больше всего ставок. Впрочем, вариант завершения встречи ничьей азартными любителями футбола тоже рассматривался.

Напомним, что 29 июля «Зенит» встретился с красноярским «Енисеем», который считается новичком в премьер-лиге. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.

В настоящее время «Зенит» располагается на втором месте турнирной таблицы чемпионата России, уступая лидерство казанскому «Рубину». На третьем месте оказался махачкалинский «Анжи», на четвертом — «Ростов», а на пятом — московский «Спартак».