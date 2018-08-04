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В Красноярском крае объявили 6 августа днем траура по погибшим при крушении Ми-8
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    В Красноярском крае объявили 6 августа днем траура по погибшим при крушении Ми-8

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    В Красноярском крае объявили 6 августа днем траура по погибшим при крушении Ми-8

    Красноярск, 4 августа. Глава Красноярского края Александр Усс объявил 6 августа днем траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8, сообщили в его пресс-службе.

    В понедельник, 6 августа Красноярский край почтит память погибших при крушении вертолета Utair, пишет РИА Новости. Вертолет потерпел крушение около 10.00 в Красноярском крае.

    Согласно предварительным данным, два вертолета взлетали в непосредственной близости друг от друга. Первым взлетел вертолет без пассажиров, на борту второго находились 15 человек плюс три человека экипажа. 

    Это были рабочие, которые направлялись на нефтяную станцию. По неустановленным причинам вертолет с пассажирами столкнулся с подвеской второго воздушного средства. После падения он загорелся, выживших при крушении нет.

    Второй вертолет сбросил грузовую подвеску и после совершения маневра благополучно приземлился. Отмечается, что экипаж не пострадал.

    Автор: Юлия Шелковенко
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