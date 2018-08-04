Сирия новости 4 августа 19.30: курды препятствуют возвращению беженцев в Африн, на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и «Ан-Нусрой»

Сирия, 4 августа. Курды препятствуют возвращению беженцев в Африн, на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и «Джебхат ан-Нусрой»1, при взрыве в Багдаде пострадали мирные жители. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Джебхат ан-Нусре» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: атакует САА на севере Хамы.

Курды: препятствуют возвращению мирных жителей в Африн, готовятся к штурму Хаджина.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Qasioun News передает, что боевики курдских Отрядов народной самообороны (YPG) держат в заложниках беженцев из Африна и не дают им вернуться в город, находящийся под контролем протурецких группировок. Ранее сообщалось, что курды заминировали район населенного пункта Маабытлы, что привело к гибели 11 гражданских, в том числе трех женщин и ребенка.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что в Аль-Бабе прогремел взрыв. По данным правозащитной организации, в результате происшествия пострадало три человека.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@SyriaWar2), что Демократические силы Сирии (SDF) продолжают готовиться к штурму города Хаджин, в котором, несмотря на атаки курдов и сил международной коалиции, все еще скрываются террористы «Исламского государства»1.

Одновременно с этим военный Twitter-канал (@smmsyria) передает, что бойцы «демократических сил» проводят работы по разминированию освобожденных от радикалов ИГ1 территорий вдоль сирийско-иракской границы. Источник сообщает в Twitter (@DeirEzzor24), что над этой частью провинции Дейр-эз-Зор летают разведывательные дроны западного альянса.

Провинция Хама

Радикальные исламисты группировки «Хурас ад-Дин» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в долине Аль-Габ, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@FlagsAswed).

Ранее сообщалось, что на севере провинции продолжаются интенсивные перестрелки между правительственными войсками САР и джихадистами коалиции «Тахрир аш-Шам». Источник пишет на странице в Twitter (@Syrian_Uruk), что артиллерия войск Башара Асада наносит удары по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Аль-Латамина.

Ирак

На севере Багдада детонировало самодельное взрывное устройство, передает информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента два мирных жителя иракской столицы получили тяжелые ранения.

К северо-востоку от Баакубы в провинции Дияла прогремело еще два взрыва, сообщает Iraqi News. При детонации первого СВУ погиб один человек, пострадали еще двое гражданских. Вторая мина разорвалась в поле. В результате инцидента был ранен фермер.

В Мосуле под обломками зданий обнаружено восемь тел мирных жителей, погибших от рук террористов «Исламского государства», пишет Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)