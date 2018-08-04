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Политика
Предание Вашингтоном огласке российского письма по Сирии вызывает разочарование — Клинцевич
Политика
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    Предание Вашингтоном огласке российского письма по Сирии вызывает разочарование — Клинцевич

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    Предание Вашингтоном огласке российского письма по Сирии вызывает разочарование — Клинцевич

    Москва, 4 августа. Министерство обороны России подтвердило, что  начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов направил письмо в Вашингтон с предложением вместе оказывать помощь сирийским беженцам.

    Письмо было адресовано главе комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду и направлялось по конфиденциальному каналу связи, однако американская сторона обнародовала послание.

    По словам члена Совета Федерации Франца Клинцевича, в письме не было никаких секретных данных. В нем содержался призыв вместе решать гуманитарные проблемы сирийских беженцев, о чем Россия говорила с самого начала своей операции в Сирии. Однако сам факт того, что США обнародовали письмо, свидетельствует об их нежелании сотрудничать.

    «Дело не в содержании письма. Сам факт предания его огласке, вопреки договоренностям, ставит под сомнение желание США сотрудничать с нами в Сирии. По-другому этот факт трудно интерпретировать», — отметил Клинцевич.

    Автор: Антон Соколов
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