Предание Вашингтоном огласке российского письма по Сирии вызывает разочарование — Клинцевич

Москва, 4 августа. Министерство обороны России подтвердило, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов направил письмо в Вашингтон с предложением вместе оказывать помощь сирийским беженцам.

Письмо было адресовано главе комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду и направлялось по конфиденциальному каналу связи, однако американская сторона обнародовала послание.

По словам члена Совета Федерации Франца Клинцевича, в письме не было никаких секретных данных. В нем содержался призыв вместе решать гуманитарные проблемы сирийских беженцев, о чем Россия говорила с самого начала своей операции в Сирии. Однако сам факт того, что США обнародовали письмо, свидетельствует об их нежелании сотрудничать.