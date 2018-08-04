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Самолет разбился рядом с виллой Рахманинова в Швейцарии
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    Самолет разбился рядом с виллой Рахманинова в Швейцарии

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    Самолет разбился рядом с виллой Рахманинова в Швейцарии

    Берн, 4 августа. Легокомоторный самолет потерпел крушение в швейцарском полукантоне Нидвальден. Отмечается, что авария произошла рядом с поместьем «Сенар», где проживал русский композитор Сергей Рахманинов.

    Инцидент произошел утром 4 августа, сообщает швейцарская газета Blick. Самолет разбился недалеко от горы Пилатус на берегу Фирвальдштетского озера. Как сообщают СМИ, в результате крушения погибли несколько человек.

    Точное число жертв не сообщается. На месте происшествия прибыли оперативные службы, территория оцеплена полицией. По данным издания, самолет столкнулся с землей и загорелся. Пожар в лесистой местности потушили с помощью вертолетов. 

    Напомним, что сегодня утром под Красноярском разбился вертолет Ми-8. Погибли 18 человек, включая экипаж воздушного средства.

    Автор: Юлия Шелковенко
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