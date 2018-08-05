Тема недели: Нужна ли Ходорковскому смерть российских журналистов? ФАН-ТВ

Громом среди ясного неба на этой неделе стала новость о гибели россиян в Центральноафриканской Республике. Представители прессы — журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев ночью ехали из столицы республики Банги в город Сибю. По официальной версии их автомобиль в 33 километрах от населенного пункта был расстрелян неизвестными на блокпосте. Нападение было совершено с целью ограбления, считают некоторые источники.

Говорили нападавшие, по свидетельству выжившего водителя, на арабском. Однако большинство западных СМИ утверждает, что причиной смерти россиян является их профессиональная деятельность. Телевизионщики якобы снимали в Африке фильм о работе в республике российских гражданских инструкторов. Предполагается, что эту съемку журналисты выполняли по заказу «Центра управления расследованиями» — организации, финансируемой Михаилом Ходорковским. Эту информацию в самом ЦУРе подтвердили, пообещав оказать всю возможную помощь семьям погибших. Сам же экс-глава Юкоса принес соболезнования на своей страничке в Facebook.

Впрочем, мнений и версий, что же именно случилось в Африке сейчас великое множество. Общественный и политический деятель Николай Стариков, например, считает, что убийство российских журналистов не что иное, как политическая провокация Запада против нашей страны.

«Случившаяся в Центральноафриканской Республике трагедия очень напоминает организованную провокацию. Группа журналистов прилетает с заданием, полученным от оппозиционного политика, который финансируется Западом. Едут в центр страны, охваченный хаосом, пренебрегая всеми мерами безопасности. После чего они оказываются убитыми, их водитель остается и дает показания о том, что он видел. На основании вот этой очень разрозненной информации западные СМИ начинают четкую кампанию по пока еще косвенному обвинению России в гибели этих журналистов. Но я думаю, что мы присутствуем только в начале очередной провокационной кампании в отношении нашего государства. Такого же, как дело Скрипаля, убийство Немцова, так называемый допинговый скандал, отравление полонием Литвиненко и не счесть таких провокаций, которые были осуществлены в адрес России за последние несколько лет», — считает Николай Стариков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Центральной Африке журналисты находились по туристическим визам, в посольство РФ в республике о пребывании на территории ЦАР граждан России никто не сообщил. Первичный осмотр тел показал, что пред смертью телевизионщиков не пытали, как было ранее заявлено рядом западных СМИ.

При этом в министерстве подчеркивают, что российское присутствие в ЦАР абсолютно официально — об этом было заявлено еще в марте текущего года. В республике находятся пять военных инструкторов и порядка 170 гражданских лиц, которые, обучают местных силовиков противодействию бандитским формированиям. Что именно собирались снимать российские журналисты до сих пор остается загадкой. Никакой сенсации в том, что россияне помогают властям ЦАР сохранить порядок в стране, нет. Кроме того непонятно, кого телевизионщики собирались в своем материале клеймить наемниками — отличить гражданского человека от военного в штатском невозможно.

Но, вероятно, именно такая задача и стояла пред съемочной группой. Что также говорит в пользу версии о провокации. В число авторов политической спекуляции на жизнях российских журналистов можно записать множество стран. Это и Франция, чьей колонией Центральноафриканская Республика была много лет, и с чьей военной помощью проходит почти каждый переворот в этой стране. Это и США, которые против, не то что официального присутствия всего пяти российских военных на территории ЦАР, а даже гуманитарных миссий от нашей страны. Несложно предположить, что как раз задание спецслужб какого-либо из этих государств и выполнял небезызвестный «Центр управления расследованиями» и его учредитель Ходорковский.

Меж тем страна потеряла высококлассных специалистов своего дела. Орхан Джемаль, например, был военным корреспондентом с многолетним стажем. Работал на Северном Кавказе, Южной Осетии, Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии, Саудовской Аравии. В Центральной Африке его жизнь оборвалась.